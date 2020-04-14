Джоан Роулинг выкупила «похожий на Хогвартс» дом, в котором провела юные годы

54-летняя писательница Джоан Роулинг и ее муж купили дом английской деревне Татсхилл в графстве Глостершир, знаменательный тем, что автор «Гарри Поттера» провела в нем свою юность.

Как пишет The Sun, будущая знаменитость жила в небольшом двухэтажном особняке со своими родителями в период с 9 до 18 лет. Как раз школьный возраст, в котором она набиралась впечатлений для будущих книг. И правда, издание отмечает, что домик некоторыми своими элементами походит на Хогвартс. Кроме того, в нем имеется шкаф под лестницей, очень напоминающий тот, в котором Гарри жил до того, как узнал о своем волшебном происхождении.

Доказательством, что будущая писательница провела здесь свои юные годы служит надпись, которую она нацарапала в 17 лет на стене у окна своей спальни: «Джоан Роулинг спала здесь, примерно в 1982 году».

В 1995-ом отец писательницы продал особняк своему другу, а тот позже еще раз его перепродал. Теперь же Роулинг вернула себе «дом детства», хотя сейчас живет в Шотландии. Пока что здание ремонтируется, и неизвестно, какие у женщины планы на него. Говорят, она без радости вспоминает школьные года, проведенные в этой деревне.