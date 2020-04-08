Книжный маст-хев для женщин: зачем заводить собаку и как воспитать дочь феминисткой

А что делаете вы, когда испытываете стресс и нуждаетесь в поддержке? Звоните друзьям, идете на прием к психологу или…. Или достаете с полки любимую книгу.

Один из российских книжных сервисов подготовил подборку современных произведений, которые могут стать хорошими помощниками на пути решения проблем. Предлагаем топ–5 самых интересных книг, которые авторы рекомендуют прочесть всем женщинам до 40 лет.

«Если у вас дети-подростки, заведите собаку. Тогда хоть кто–то в доме будет рад вас видеть» — ироничная цитата из книги американки Норы Эфрон покоряет своей жизненностью с первого прочтения.

Ее роман «Я ненавижу свою шею» — это искреннее и живое признание в том, каково быть женщиной в современном мире.

Нора Эфрон — режиссер, сценарист известных голливудских романтических комедий и трехкратный номинант премии «Оскар» – говорит с читательницами о самом важном доверительно, без назиданий и морали.

Роль мудрой подруги взяла на себя и общественный деятель, феминистка и писательница из Нигерии Чимаманда Нгози Адичи.

Книга «Манифест. От женщины к женщине» состоит из 15 новелл, в которых автор рассказывает, как оставаться уверенной в себе и устойчивой в круговороте перемен в мире. Лидер мнений в области защиты прав женщин откровенно делится советами, как не потерять себя, остаться честной с собой и быть счастливой.

больше по теме «Ужасно»: Максим Фадеев высказался о феминизме Известный музыкант поинтересовался у поклонников мнением о женском движении.

Любая женщина даже в эпоху пандемии хочет быть красивой. Об этой стороне жизни позаботились российские бьюти-журналисты Маша Ворслав и Адель Мифтахова.

«Нормально о косметике» — это своеобразный путеводитель по миру кремов, сывороток, помад, пудр и прочих уходово-декоративных составляющих обычной косметички любой женщины. Авторы дают структуру и четкие рекомендации, как оставаться прекрасной даже после самой отвязной вечеринки.

О внешнем облике читательниц заботится и известный российский стилист, звездный style-консультант, эксперт моды и телеведущий Александр Рогов.

Его «Гид по стилю» — это инструкция по перезагрузке, которая состоит из практических рекомендаций по подбору гардероба, сочетанию элементов одежды и аксессуаров. Легкий и простой текст в сочетании с яркими иллюстрациями обязательно помогут каждой найти свой уникальный образ и стиль.

«Обними меня крепче» – это уже история, рекомендованная сервисом MyBook для парного чтения. Член Американской психологической ассоциации и практикующий психотерапевт Сью Джонсон представляет книгу, которая поможет разобраться в хитросплетениях семейных отношений.

Произведение состоит из двух частей. Для начала психолог разбирает, куда и почему уходит из семейной жизни страсть, а во второй приводит живые примеры, как вернуть в семью любовь и гармонию.