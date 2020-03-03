Лев Толстой VS Стивен Кови: какие книги помогают от депрессии

Британские ученые выяснили, какая литература помогает от депрессии, улучшает работу головного мозга и высвобождает эмоции.

Как установила группа исследователей под руководством профессора Филиппа Дэвиса (университет Ливерпуля), качество жизни значительно улучшает классическая литература, а не книги формата self help или бизнес-коучинг, как предполагалось ранее.

Мотивационные и другие произведения, направленные на формирование тех или иных навыков, задействуют участки мозга, которые не затрагивают эмоциональную сферу. Как считает профессор Дэвис, их чтение — практически автоматизировано, схоже с тем, как мы потребляем информацию в поисковых ресурсах. Быстро, просто, поверхностно.

А вот художественные произведения, априори более сложные по структуре, сюжету и языку, запускают и более сложную работу мозга.

По мнению британских исследователей, при чтении классики и другой художественной литературы человек вовлекается, включается эмоционально, начинает переживать определенные чувства, что напрямую действует на его эмоциональный фон. Погружение в созданный автором мир оживляет человека, делает его более чувствующим и тонким к переживаниям других.

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В психотерапии даже есть такой термин как «библиотерапия» — т.е. использование художественных произведений для коррекции состояния человека.

Как передает Daily Mail, для улучшения состояния при депрессии, хронических болезнях и даже деменции эксперты ливерпульского университета советуют читать Чарльза Диккенса, Джейн Остин, Джорджа Эллиота, Льва Толстого и других великих мастеров слова, вошедших в золотую коллекцию мировой литературы.