«Не могу читать это русское ***»: Джеймс Эллрой высказался о романе Достоевского

71-летний американский автор детективов раскрыл, какую книгу из классики мировой литературы никогда не дочитает.

По словам писателя, самое большое отторжение из числа произведений, за которые он брался, у него вызвал роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Чем же классик, включенный в российскую школьную программу, не угодил американскому коллеге по перу?

Как выяснилось, всякий раз, когда Эллрой приступает к погружению в описанную классиком суровую действительность России конца XIX века, его начинают мучить мрачные мысли.

«О, чувак! Я не могу читать это русское miedra («дерьмо» – перевод с исп.)», – говорит Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El Pais.

Далее он поясняет, что произведение, пусть и написанное в жанре детектива, слишком сложно для него.

По всей видимости, экзистенциальные страдания русского интеллигента в контексте совершенного им умышленного убийства, не близки современному автору детективного жанра. Да и гнетущая атмосфера Петербурга 60-х годов позапрошлого столетия, как ни крути, разительно отличается от американских реалий конца прошлого века.

Джеймс Эллрой — автор ряда остросюжетных романов. Он дебютировал на американской литературной сцене в 1981 году с детективом «Черная орхидея», который открыл цикл «Лос-анджелесский квартет». Некоторые детективы Эллроя, в частности, «Секреты Лос-Анджелеса», были экранизированы. За хлесткий язык писателя в свое время прозвали «демоническим псом американского детектива».