Новые Астрид Линдгрен, Даниил Хармс и Сент-Экзюпери: топ-5 детских книг, которые очаруют всех

В детской и подростковой литературе продолжается замечательный тренд на качество.

Обложка, иллюстрации, бумага и, конечно, сами истории — теперь словосочетание «детская книжка» прочно связано с формированием вкуса как к чтению, так и к размышлениям на непростые темы. Представим топ-5 книг, которые заслуживают внимания мам, пап и их детей, причем независимо от возраста последних.

В качестве первой «настоящей» книги малыша от годовалого возраста предлагается проект Акселя Шеффлера под названием «Чик и Брики». Это незамысловатые, но не примитивные истории о приключениях мышонка Брики и кролика Чика. Сочно иллюстрированная, с понятными деталями книга рискует надолго очаровать как маленького слушателя, так и взрослого читателя.

Для детей постарше подойдет сборник стихотворения Маши Рупасовой «С неба падали старушки». Написано в лучших традициях Самуила Маршака и Агнии Барто, поэтому родители, сами выросшие на этих авторах, обязательно оценят новинку. Положительно отнесутся и дети: стихи пронизаны юмором и немножко абсурдом Даниила Хармса.

Роман «Вафельное сердце» Марии Парр — дань уважения творчеству легендарной «мамы» Карлсона и Пеппи — Астрид Линдгрен. Легкая и мудрая история отношений жителей бухты Щепки-Матильды надолго останется в памяти и юных читателей, и взрослых, если те вспомнят свое собственное детство.

Пронзительная история дружбы между мальчиком и лисом в романе «Пакс» вовсе не похожа на встречу Маленького Принца и дикого Лиса из повести-сказки Сент-Экзюпери. Сара Пеннипакер, получившая за роман звание лучшей писательницы 2016 года, по-новому раскрывает тему человеческих отношений, преодоления горя и надежды на будущее.

«История старой квартиры» Александра Литвинова и Аси Десницкой, пожалуй, самый громкий издательский проект последних лет. Это рассказ о большой московской квартире и жизни заселившейся в нее в начале XX века семьи.

По сути же — история нашей страны от 1902 до 2002 года, рассказанная через детали, очеловеченная, и оттого более понятная молодому поколению. Причем, как рекомендует книжный сервис ReadRate, читать ее лучше всей семьей, включая старшее поколение.