«Пламя и кровь», «Мистер», «Лавина»: какие книги ждет новая жизнь на экране

Роман «Мистер» Эрики Леонард Джеймс появился на полках книжных во всем мире в апреле прошлого года, а вот русскоязычная версия вышла лишь осенью 2019. Роман с намеком на серые оттенки эротизма уже назвали «историей Золушки XXI века» с возрастным ограничением 18+.

Сюжет построен вокруг встречи английского аристократа Максима и девушки «с темным прошлым» Алессии. Как история страсти и мезальянса будет реализована на языке кинематографа, пока тайна. Известно лишь то, что сопровождать проект будет, в частности, продюсер Сара Скотт, ранее занимавшаяся мюзиклом по мотивам песен Принса.

Трилогия Э.Л. Джеймс о БДСМ–любви между миллиардером Кристианом Греем и студенткой Анастейшей Стил была экранизирована в 2015, 2017 и 2018 годах и стала одной из самых кассовых за новую историю кинематографа. Последняя же книга саги, «Кристиан Грей о пятидесяти оттенках», не получила такого ажиотажа со стороны поклонниц, хотя и рассказывается от лица главного героя всей скандальной садо-мазо-эпопеи.

Книга «Мистер», впрочем, не единственное произведение, которое производители перенесут на экраны.

Компания HBO, на волне успеха «Игры престолов», решила экранизировать аж пять романов, написанных в жанре фантастики и фэнтези.

В частности, в 2022-м поклонники Джорджа Мартина могут ожидать премьеру по книге «Пламя и кровь». Сериал под названием «Дом драконов» уже запустили в производство.

Не раньше 2021 года ожидается выход еще одного сериала по одному из самых знаменитых романов в жанре посткиберпанк – антиутопии «Лавина» Нила Стивенсона. Книга написана в 1992 году и рассказывает о виртуальной реальности, в которой таинственный нейровирус убивает не только виртуальных аватаров, но и их живых юзеров.

В этом же году, как сообщает портал «Канобу», HBO планирует выход сериала «Страна Лафкрафта» по книге ужасов Мэтта Раффа. В ней чернокожий ветеран корейской войны возвращается домой и сталкивается со всеми пережитками расизма, параллельно узнавая о скелетах в шкафу своего родового прошлого.