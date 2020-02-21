Куда поехать и в кого влюбиться: топ–3 новых весенних книг

С приближением марта книжный рынок начал выходить из спячки. Уже стали известны ожидаемые литературные новинки февраля, которые зарядят настроением и подарят предвкушение весны.

Сборник «Палоло, или Как я путешествовал» российского популяризатора литературы Дмитрия Быкова открывают автора с новой стороны. Вкусные, ироничные, с долей хорошего хулиганства зарисовки о городах, городках и целых странах вдохновляют сняться с места и тоже отправиться на поиски новых впечатлений.

Салли Николс, писательница из Англии, рассказывает историю трех молодых женщин в начале XX века. Зарождающийся феминизм, непонимание консервативного общества, Первая мировая война – об этом ее новая книга «На что способна умница». Это проза, которая поднимает вопросы, актуальные и сегодня: где место женщины в обществе и какой ценой дается право оставаться собой.

Весенний романтизм пробудит в читателях новый роман Дэвида Николса «Сто тысяч раз прощай». В новой истории писатель, известный по роману «Один день», раскрывает мир переживаний молодого человека. Кажется, что Чарльз – неудачник, но рядом вдруг появляется девушка, а вместе с ней – влюбленность, вера и желание творить.

Как обещает книжный портал ReadRate, взыскательных любителей хорошей прозы ждет еще несколько новинок литературы. В их числе, произведения китайца Мо Яня, Хан Ган из Южной Кореи, Луиса Альберто Урреа из Мексики и др. С ними весна станет поистине непрозаичной.