У автора «Рассказа служанки» пытались украсть рукопись

Маргарет Этвуд, известная как автор книги «Рассказ служанки», по которой снят популярный сериал, рассказала, что некие воры попытались украсть у нее рукопись нового романа.

Писательница рассказала журналистам, что попытки выкрасть рукопись сиквела «Рассказа служанки» велись через Интернет. Она сказала, что ей приходили «фейковые электронные письма» от «киберпреступников». Этвуд полагает, что это были попытки фишинга — впоследствии нарушители могли прибегнуть к шантажу или краже личных данных.

«Люди хотели украсть ее. Правда, они пытались украсть ее, и нам пришлось использовать много кодовых слов и паролей», — поделилась писательница с прессой.

Она также предположила, чтобы было бы, если бы преступникам удалось выкрасть рукопись. По ее мнению, они бы заявили, что выложат текст в Сеть, если она не выдала бы им данные ее кредитной карты. «Либо они сказали бы: “Прочитайте этот отрывок и сохраните его”. А если бы вы сохранили, вирус украл бы всю вашу информацию», — добавила Этвуд.

Рукопись удалось сохранить. Для этого писательнице и ее издателям пришлось предпринять немало усилий: было сделано все, чтобы в прессу не проникла ни одна строчка. Для конспирации роман обсуждался под другим названием. А жюри премии «Букер» подписали соглашение о неразглашении прежде, чем они получили доступ к рукописи, специально оставленной в сейфе.

Тем не менее, один из интернет-магазинов по ошибке отправил книги американским заказчикам за неделю до официального выхода романа. Магазин принес официальные извинения писательнице, что стало для нее сюрпризом. Она отметила, однако, что за такие проступки должно быть финансовое наказание.

Новая книга Этвуд рассказывает о событиях, произошедших после окончания «Рассказа служанки». На этот раз повествование ведется от лица трех жительниц Гилеада в тот период, когда государство начинает разваливаться.