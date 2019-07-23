Marvel опубликует серию комиксов о Докторе Думе

Marvel решила вернуться к своим истокам — печатным комиксам. Об этом рассказали представители компании во время фестиваля Comic-Con, который проходит в калифорнийском Сан-Диего.

Режиссеру и сценаристу Кристоферу Кантвеллу поручили написать текст к серии комиксов «Доктор Дум».

Виктор фон Дум не редкий гость во многих рассказах вселенной Marvel. Однако, как отметили издатели, в этот раз поклонники смогут увидеть главного злодея и врага «Фантастической четверки» с неожиданной стороны.

Иллюстратором выступит Сальвадор Ларрока, который уже на протяжении долгого времени сотрудничает с Marvel Comics. В его портфолио такие работы, как рисунки к комиксам о «Призрачном гонщике», «Железном человеке» и «Людях Икс».

В качестве «вишенки на торте», в издательстве сообщили, что в новых комиксах Future Fight Firsts поклонников ждет встреча с такими героями, как White Fox, Luna Snow и Crescent и IO. С этими персонажами геймеры знакомы по ролевой игре Marvel Future Fight.

Серия будет состоять из трех комиксов, а текст напишет автор рассказов Алисса Вонг, сообщает THR.

Ранее студия Marvel объявила, что нового Тора сыграет женщина. Эта роль досталась Натали Портман.