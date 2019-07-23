Книги

Marvel опубликует серию комиксов о Докторе Думе

Автором текста к зарисовкам станет режиссер и сценарист Кристофер Кантвелл.

Marvel опубликует серию комиксов о Докторе Думе
Комиксы о Доктор Думе нарисует создатель "Железного человека". Кадр: youtube.com/watch?v=O3Iu7IZYguw

Marvel решила вернуться к своим истокам — печатным комиксам. Об этом рассказали представители компании во время фестиваля Comic-Con, который проходит в калифорнийском Сан-Диего.

Режиссеру и сценаристу Кристоферу Кантвеллу поручили написать текст к серии комиксов «Доктор Дум».

Виктор фон Дум не редкий гость во многих рассказах вселенной Marvel. Однако, как отметили издатели, в этот раз поклонники смогут увидеть главного злодея и врага «Фантастической четверки» с неожиданной стороны.

Иллюстратором выступит Сальвадор Ларрока, который уже на протяжении долгого времени сотрудничает с Marvel Comics. В его портфолио такие работы, как рисунки к комиксам о «Призрачном гонщике», «Железном человеке» и «Людях Икс».

В качестве «вишенки на торте», в издательстве сообщили, что в новых комиксах Future Fight Firsts поклонников ждет встреча с такими героями, как White Fox, Luna Snow и Crescent и IO. С этими персонажами геймеры знакомы по ролевой игре Marvel Future Fight.

Серия будет состоять из трех комиксов, а текст напишет автор рассказов Алисса Вонг, сообщает THR.

Ранее студия Marvel объявила, что нового Тора сыграет женщина. Эта роль досталась Натали Портман.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

MarvelДоктор Думкомиксы

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Marvel опубликует серию комиксов о Докторе Думе
Интересно?
Поделись с друзьями: