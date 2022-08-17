Вся Россия в парке «Зарядье»: Москва приглашает на фестиваль Российского географического общества

С 18 по 28 августа в московском парке «Зарядье» пройдет Пятый фестиваль Русского географического общества. Его гостей приглашают совершить уникальное путешествие по России и узнать много интересного о ее природе и достопримечательностях.
В программе мероприятия — более 80 лекций известных ученых и путешественников, встречи с фотографами и кинематографистами, снимавшими необычные уголки России. Ежедневно на сцене большого амфитеатра будут выступать музыкальные группы и танцевальные коллективы из разных городов нашей страны. Также на этой сцене будут показаны документальные фильмы о природе и географии России.
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На лекциях можно будет узнать о редких и исчезающих видах животных (сайгаках, стерхах, алтайских горных баранах, снежных барсах, амурских тиграх и дальневосточных леопардах), о самых красивых местах нашей страны, о научных экспедициях и археологических раскопках последних лет. Полная программа опубликована на сайте РГО.
Как сообщает портал мэра Москвы, вход на фестиваль будет бесплатным и без предварительной регистрации.