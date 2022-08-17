Вся Россия в парке «Зарядье»: Москва приглашает на фестиваль Российского географического общества

С 18 по 28 августа в московском парке «Зарядье» пройдет Пятый фестиваль Русского географического общества. Его гостей приглашают совершить уникальное путешествие по России и узнать много интересного о ее природе и достопримечательностях.

В программе мероприятия — более 80 лекций известных ученых и путешественников, встречи с фотографами и кинематографистами, снимавшими необычные уголки России. Ежедневно на сцене большого амфитеатра будут выступать музыкальные группы и танцевальные коллективы из разных городов нашей страны. Также на этой сцене будут показаны документальные фильмы о природе и географии России.