В Сочи запустят кинофестиваль короткометражных фильмов

Осенью 2022 года в Сочи впервые пройдет всероссийский кинофестиваль «Емеля Fest». Он будет посвящен короткометражному кино.
Как говорят организаторы, это открытый независимый творческий конкурс, цель которого найти талантливых кинорежиссеров-дебютантов и помочь им снять первую полнометражную работу.
«Основная идея нашего фестиваля – это повысить интерес к молодому российскому кино, способствовать увеличению производства качественных отечественных фильмов, а также создать новую площадку по обмену опытом между дебютантами и мэтрами российской киноиндустрии. В рамках фестиваля будет не только смотр картин и награждение победителей, но и мастер-классы по режиссуре, актерскому, операторскому и сценарному мастерству и питчинг сценариев», - отмечает основатель фестиваля «Емеля Fest» Светлана Емельянова.
В состав жюри войдут ведущие режиссеры, сценаристы, актеры, продюсеры российского кинематографа, а также журналисты, пишущие о российском кинорынке. Основная программа фестиваля будет состоять из 20 фильмов хронометражем до 40 минут, снятых с 2020 по 2022 годы. Десять участников выберет программная дирекция мероприятия, и еще десять определит открытое зрительское интернет-голосование.
Победителей будут награждать в следующих номинациях:
- лучшая картина;
- лучший сценарий;
- лучшая женская роль;
- лучшая мужская роль;
- лучшая операторская работа;
- лучший саунд-дизайн;
- приз прессы;
- приз зрительских симпатий.
Главный приз фестиваля - возможность снять полнометражный фильм с кинокомпанией «Емеля Production», который затем выйдет в большой прокат в российских кинотеатрах.
Даты проведения первого фестиваля - с 23 по 25 сентября. Подать заявку на участие можно здесь.
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