В Сочи запустят кинофестиваль короткометражных фильмов

Осенью 2022 года в Сочи впервые пройдет всероссийский кинофестиваль «Емеля Fest». Он будет посвящен короткометражному кино.

Как говорят организаторы, это открытый независимый творческий конкурс, цель которого найти талантливых кинорежиссеров-дебютантов и помочь им снять первую полнометражную работу.

«Основная идея нашего фестиваля – это повысить интерес к молодому российскому кино, способствовать увеличению производства качественных отечественных фильмов, а также создать новую площадку по обмену опытом между дебютантами и мэтрами российской киноиндустрии. В рамках фестиваля будет не только смотр картин и награждение победителей, но и мастер-классы по режиссуре, актерскому, операторскому и сценарному мастерству и питчинг сценариев», - отмечает основатель фестиваля «Емеля Fest» Светлана Емельянова.

В состав жюри войдут ведущие режиссеры, сценаристы, актеры, продюсеры российского кинематографа, а также журналисты, пишущие о российском кинорынке. Основная программа фестиваля будет состоять из 20 фильмов хронометражем до 40 минут, снятых с 2020 по 2022 годы. Десять участников выберет программная дирекция мероприятия, и еще десять определит открытое зрительское интернет-голосование.

Победителей будут награждать в следующих номинациях:

лучшая картина;

лучший сценарий;

лучшая женская роль;

лучшая мужская роль;

лучшая операторская работа;

лучший саунд-дизайн;

приз прессы;

приз зрительских симпатий.

Главный приз фестиваля - возможность снять полнометражный фильм с кинокомпанией «Емеля Production», который затем выйдет в большой прокат в российских кинотеатрах.

Даты проведения первого фестиваля - с 23 по 25 сентября. Подать заявку на участие можно здесь.

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