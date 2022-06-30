В Сочи начнет работу фестиваль российских онлайн-кинотеатров

В России запускают еще один кинофестиваль. Он будет называться «Новый сезон» и охватит работу онлайн-кинотеатров. Первое мероприятие пройдет с 18 по 24 сентября в сочинском курорте «Роза Хутор».

На этом киносмотре крупнейшие российские видеоплатформы представят главные отечественные сериалы 2022-2023 годов, а также обсудят вопросы, которые волнуют их индустрию и найдут точки взаимодействия. Свое участие уже подтвердили такие сервисы, как Start, Kion, Okko, «Кинопоиск», Premier, IVI и More.tv.

«За последнее время состоялось несколько дискуссий о будущем онлайн-кинотеатров, но для понимания дальнейшего пути развития недостаточно таких коротких бесед. Нам кажется важным собраться ключевыми игроками индустрии для более основательных обсуждений трендов и планов, а также для показов главных будущих хитов», — цитирует ТАСС генпродюсера видеосервиса Start Эдуарда Илояна.

Добавим, что фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры России. Его программу объявят в ближайшее время.

Новости из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также