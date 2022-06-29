В Петербурге появится памятник Александру Блоку

В Санкт-Петербурге установят памятник поэту Александру Блоку. Соответствующее постановление было принято законодательным собранием Северной столицы. Об этом в Telegram сообщил председатель ЗС города Александр Бельский.

Монумент появится на улице Декабристов (на пересечении с Английским проспектом), где известный литератор прожил почти десять лет. Там были написаны его поэмы «Двенадцать» и «Соловьиный сад», пьеса «Роза и Крест», циклы стихотворений «Кармен», «Ямбы» и другие. Там же, кстати, находится музей-квартира поэта.

Эскиз памятника разработали скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин.

Напомним, Блок прожил всего 40 лет. Он умер в 1921 году в Петербурге (тогда Петрограде), замученный множеством болезней и невозможностью поехать на лечение.

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