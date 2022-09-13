В Москве пройдет трехдневный фестиваль творчества Максима Горького

С 16 по 18 сентября в Москве впервые пройдет фестиваль искусств «Горький в Парке Горького». За три дня состоится более 70 мероприятий: концертов, премьер спектаклей, выставок, лекций, и кинопоказов. Арт-директором события является народный артист России Евгений Миронов.
Задача фестиваля — по-новому раскрыть наследие одного из наиболее значимых русских писателей Максима Горького. Через искусство гости парка познакомятся с самыми разными гранями личности литератора.
Так в рамках чествования Максима Горького будут показаны спектакль-променад «Изергиль» и иммерсивный спектакль «Дачники». Заявлена и пластическо-поэтическая постановка «Девушка и Смерть», а также спектакли «Васса» (по пьесе «Васса Железнова») и «Детство».
Театральный музей Бахрушина покажет экспозицию «Горький. 120 лет на сцене» — афиши, редкие фотографии, эскизы костюмов и декораций знаковых спектаклей по пьесам Горького. А 18 сентября состоится концерт из музыкальных сочинений писателя. В нем примут участие Евгений Миронов, Александра Урсуляк и оркестр «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
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