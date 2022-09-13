В Москве пройдет трехдневный фестиваль творчества Максима Горького

С 16 по 18 сентября в Москве впервые пройдет фестиваль искусств «Горький в Парке Горького». За три дня состоится более 70 мероприятий: концертов, премьер спектаклей, выставок, лекций, и кинопоказов. Арт-директором события является народный артист России Евгений Миронов.

Задача фестиваля — по-новому раскрыть наследие одного из наиболее значимых русских писателей Максима Горького. Через искусство гости парка познакомятся с самыми разными гранями личности литератора.