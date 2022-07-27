В Москве открылась музей-квартира балерины Майи Плисецкой

26 июля в Москве торжественно открыли музей-квартиру народной артистки СССР, легендарной балерины Майи Плисецкой.

Само помещение было передано в дар Театральному музею имени Бахрушина вдовцом танцовщицы композитором Родионом Щедриным. Вместе с более тысячи уникальных предметов из архива их семьи.

«Хочется сказать огромное спасибо Родиону Константиновичу за этот бесценный дар. Мы с особой благодарностью и признанием отнесемся к доверенному нам архиву. Сотрудники и хранители музея постарались максимально сберечь мемориальный вид квартиры, фактически ничего не изменив в оформлении интерьеров», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Мне кажется, что любой, кто придет сюда, увидит невероятную атмосферу скромного, но в то же время полного, беззаветного служения великому делу — жизни Майи Михайловны. Не могу отделять ее от Родиона Константиновича. Это то, что, наверное, происходит раз в столетие», — добавил худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев, так же присутствовавший на открытии музея.