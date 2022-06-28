В Москве откроется выставка, посвященная оперному певцу Сергею Лемешеву

В Москве с 9 июля по 21 августа пройдет выставка «Сергей Лемешев. Кумир и его время».

Экспозиция расскажет о жизни известного лирического тенора XX века, который больше 30 лет был солистом Большого театра, хотя родился в обычной крестьянской семье.

«Имя этого певца в советское время было известно практически каждому: целая армия поклонниц повсюду следовала за своим кумиром. Неслучайно именно Лемешева считают одним из первых артистов с собственным фан-клубом. «Лемешистки» до сих пор собираются у дома певца на Тверской улице в день его рождения», — рассказали в Музее Москвы.

Выставка поможет гостям определить секрет лемешевского успеха: талант, трудолюбие или везения привели его к славе. Гостям покажут предметы из личной коллекции певца и его жены Веры Кудрявцевой — любимые вещи, книги, подарки поклонниц.

Место проведения — Центр Гиляровского (Столешников переулок, 9, строение 5).

А новости из жизни современных знаменитостей вы найдете в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также