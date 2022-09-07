В Москве наградят лучших звездных мам 2022 года

14 сентября журнал MODA topical назовет имена самых ярких и успешных звездных мам на премии «Мама года – 2022».
В этом году номинациях значатся Наталья Подольская, Зара, Ольга Серябкина, Юля Ковальчук, Саша Савельева, Ассоль и рэпер ST, Жасмин, Наталья Гордиенко, Олеся Судзиловская, Согдиана и Юлия Берета.
Помимо звездных номинанток и их очаровательных детей, в числе гостей также ожидаются и другие известные мамы, папы и детишки. Зрителей ожидают выступления артистов эстрады, а также благотворительный аукцион от фонда «Спешите делать добро» (учредитель — Оксана Федорова).
Ведущие премии — Вячеслав Макаров и Алина Делисс.
Мероприятие пройдет в Смоленском пассаже (2-й этаж). Начало — в 15:00.
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