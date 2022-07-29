В День ВМФ России в центре Петербурга поставят рок-оперу «Юнона и Авось» с Александром Маршалом

31 июля, в День Военно-морского флота России на Дворцовой площади в Санкт-Петербурга будет поставлена культовая рок-опера «Юнона и Авось».

В музыкальном спектакле примут участие Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а также Театр Алексея Рыбникова. Организатором проекта выступает холдинг «Русская Медиагруппа».

Главные роли исполнят Александр Маршал, звезда мюзиклов «Анна Каренина» и «Граф Монте-Кристо» Валерия Ланская, Валерий Гавва, Светлана Криницкая и другие выдающиеся артисты.

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