В День ВМФ России в центре Петербурга поставят рок-оперу «Юнона и Авось» с Александром Маршалом

Трагическая история любви развернется на Дворцовой площади.
«Юнона и Авось»

«Юнона и Авось» с Александром Маршалом. Фото: предоставлено организаторами

31 июля, в День Военно-морского флота России на Дворцовой площади в Санкт-Петербурга будет поставлена культовая рок-опера «Юнона и Авось».

В музыкальном спектакле примут участие Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а также Театр Алексея Рыбникова. Организатором проекта выступает холдинг «Русская Медиагруппа».

Главные роли исполнят Александр Маршал, звезда мюзиклов «Анна Каренина» и «Граф Монте-Кристо» Валерия Ланская, Валерий Гавва, Светлана Криницкая и другие выдающиеся артисты.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, «Юнона и Авось» – это культовая рок-опера Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского. Она рассказывает историю красивой, но трагичной любви русского дипломата и путешественника Николая Резанова и дочери коменданта крепости Сан-Франциско Марии де ля Консепсьон Марселлы Аргуэльо.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  