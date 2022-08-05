Усатые-полосатые звезды приглашают москвичей отметить Международный день кота

8 августа по случаю празднования Международного дня кота в «Союзмультпарке» на ВДНХ состоится «МультиМяу-вечеринка», которую посетят огромный черный кот Бегемот из музея «Булгаковский дом», главный цветочный кот Аптекарского огорода (прямой потомок котов времен Петра I) и другие хвостатые звезды Москвы.

Гостей на входе будут встречать Кот Матроскин из Простоквашино, цирковой лев Бонифаций, волшебный кот Чуч-Мяуч, кот Василий и Котенок по имени Гав. Они с радостью сфотографируются с юными поклонниками мультфильмов и пригласят принять участие в караоке-шоу.