Todes покажет лучшие номера за свою 35-летнюю историю на юбилейном концерте в Кремле

4 ноября в Государственном Кремлевском дворце пройдет юбилейный концерт балета Аллы Духовой Todes. Знаменитому танцевальному коллективу исполняется 35 лет.
На сцене будут показаны лучшие номера Todes за все время его существования. Перед зрителями выступит полный состав балета, а это 120 танцоров. В финале шоу выступят лучшие ученики студий-школ Todes — более 200 юных дарований.
Напомним, балет Аллы Духовой Todes был создан в 1987 году как сочетание классического ритмического танца с брейком и другими популярными у молодежи стилями. Сначала инновационный коллектив заметила София Ротару, после танцоры выступали с Валерием Леонтьевым, Валерием Меладзе, Владимиром Пресняковым, Аллой Пугачевой и многими знаменитыми артистами.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В 1995-м балет поехал в самостоятельное мировое турне, в 1999-м принял участие в благотворительных концертах Майкла Джексона. Без преувеличения, сегодня это самый популярный танцевальный коллектив России.