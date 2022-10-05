Todes покажет лучшие номера за свою 35-летнюю историю на юбилейном концерте в Кремле

Напомним, балет Аллы Духовой Todes был создан в 1987 году как сочетание классического ритмического танца с брейком и другими популярными у молодежи стилями. Сначала инновационный коллектив заметила София Ротару, после танцоры выступали с Валерием Леонтьевым, Валерием Меладзе, Владимиром Пресняковым, Аллой Пугачевой и многими знаменитыми артистами.

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В 1995-м балет поехал в самостоятельное мировое турне, в 1999-м принял участие в благотворительных концертах Майкла Джексона. Без преувеличения, сегодня это самый популярный танцевальный коллектив России.