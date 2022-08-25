ТНТ проведет три сериальных марафона и покажет две премьеры в рамках «Ночи кино»

27 августа в России в седьмой раз пройдет акция «Ночь кино», в рамках которой кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки проведут специальные показы. В этом году к событию присоединится и канал ТНТ — он покажет в сети кинотеатров «Москино» три марафона и проведет два премьерных сеанса.

Для «Ночи кино» телеканал выбрал главные драматические и комедийные хиты последних лет: «Жуки», «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Контакт». Все эти сериалы покажут на большом экране в формате марафона — все серии сезона за один день.

«Жуки» — кинотеатр «Молодежный» (Люблинская, 11) начнет показ серий второго сезона в 17:00;

«Мир! Дружба! Жвачка!» — кинотеатр «Березка» (Мартеновская, 25) начнет показ серий второго сезона в 18:00;

«Контакт» — кинотеатр «Сатурн» (Снежная, 18) начнет показ серий первого сезона в 15:00.

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Также ТНТ проведет два премьерных показа:

в кинотеатре «Тула» (Кухмистеров, 4) зрителям за два дня до премьеры в эфире покажут первую серию девятого сезона «Реальных пацанов» — начало в 17:30.

в кинотеатре «Салют» (Кедрова, 14, к. 3) в 20:00 состоится ранняя премьера одной из главных новинок осеннего телесезона — «Нина» от продюсера Жоры Крыжовникова.

Добавим, что в «Нине» снялись Виктория Исакова, Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин и Юлия Хлынина. Это история очень большой семьи, в которой есть многодетная мать, трое детей и трое бывших мужей. Главная героиня хорошо живет на деньги третьего супруга-бизнесмена и даже помогает материально своим бывшим. Но вдруг благополучие всех членов этой странной семейки оказывается под угрозой, когда предприниматель встречает новую любовь.

Попасть на марафоны и премьерные показы можно бесплатно по предварительной регистрации.