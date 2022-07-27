«Суббота!» приглашает на «Ночь дорам» в кино

29 июля в сети кинотеатров «Каро» пройдет бесплатный показ корейского сериала «Я не робот», организованный телеканалом «Суббота!».
Речь идет об одной из самых популярных южнокорейских дорам в мире. Ее главный герой — молодой миллионер с необычной аллергией на прикосновения. Из-за своего недуга богач не имеет возможности контактировать с людьми и живет в полной изоляции. Но вдруг в его жизни появляется девушка-робот, которая заменяет бизнесмену человеческое общение. Далеко не сразу герой поймет, что имеет дело вовсе не с андроидом.
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29 июля первые два эпизода сериала будут показаны в кинотеатрах «Каро» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Тюмени и в других городах. Акция называется «Ночь дорам». Вход на сеансы бесплатный, но по предварительной регистрации. Полный список кинотеатров и подробности можно узнать здесь.
А 31 июля сериал «Я не робот» стартует в эфире телеканала «Суббота!», который ранее запустил показ дорамы «Отель дель Луна».