«Сплин» исключили из программы фестиваля «Музыка с сильным характером»

Организаторы фестиваля «Музыка с сильным характером», который пройдет 26 августа на «ВЭБ Арене» в Москве (начало в 19 часов) сообщили, что заявленная ранее музыкальная группа «Сплин» не примет участия в мероприятии.

«По поводу возврата денежных средств за приобретенные билеты просьба обращаться на почту fest@moscowshow.com, — говорится в сообщении от оргкомитета. — Приносим вам свои искренние извинения».

Причины снятия выступления рок-группы из программы фестиваля не называется. Однако напомним, что недавно лидер «Сплина» Александр Васильев на другом концерте высказался в поддержку своих покинувших Россию коллег-музыкантов. Есть мнение, что теперь данный коллектив станут меньше приглашать на крупные мероприятия.

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