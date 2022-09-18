Спектакль от Пересильд и еще более 70 мероприятий: в Москве второй раз пройдет «Территория.Kids»

С 21 по 30 октября в Москве пройдет второй детский фестиваль современного искусства «Территория.Kids».

В его программе запланированы показы российских спектаклей, мастер-классы, творческие встречи и выставочно-образовательный проект. Все события объединены идеей. что с детьми можно разговаривать на серьезные темы языком современного искусства.

«Радостно, что «Территория. Kids» получается масштабной и разнообразной: более 70 мероприятий и активностей пройдут более чем на десяти площадках в течение десяти дней в Москве. Будет много мастер-классов, творческих лабораторий для детей, подростков и студентов со всей России», - говорит куратор и идейный вдохновитель фестиваля, актриса Юлия Пересильд.

В рамках творческого марафона она покажет моноспектакль «Пеппи ДлинныйЧулок». Ее коллега Алиса Гребенщикова поставит спектакль вопрос-ответ «Карлсон навсегда». Также юных зрителей ждут спектакли «Король Артур» от театральной компании «Трикстер», «Цирк с предметами» от театра «Современник», «Волна» от РАМТа, «Жирнаю Люба» от театра «Шалом», «Краш в сердце» от «Театрального проекта 27» и многие другие.