«Сформировать в детях мастерство»: Оксана Федорова открыла творческую школу

Известная телеведущая, королева красоты и дважды мама Оксана Федорова открыла детскую творческую школу. Новый проект «Мисс Вселенной» призван помочь юным воспитанникам преодолеть зажатость, неуверенность в себе и неясную речь, помочь им раскрыть свой внутренний потенциал и почувствовать творческую составляющую в любом деле.

Детям будут преподавать риторику и ораторское искусство, умение управлять своим голосом и держаться на людях, вокал, грамотную спонтанную речь и актерские приемы. Ведь данные навыки украсят любого человека, какую бы специальность для себя он ни выбрал.

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В этой творческой мастерской Федорова будет присутствовать не только как педагог на мастер-классах, но и как главный куратор. Благодаря большому багажу знаний модели и ее разноплановой деятельности, связям и опыту, подопечные смогут участвовать в крупнейших фестивалях и премиях, пробовать себя в работе с топовыми звездами и максимально проявлять свои способности во всех направлениях шоу-бизнеса, актерства, эстрады, кино и телевидения.