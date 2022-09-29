«Сформировать в детях мастерство»: Оксана Федорова открыла творческую школу

Известная телеведущая, королева красоты и дважды мама Оксана Федорова открыла детскую творческую школу. Новый проект «Мисс Вселенной» призван помочь юным воспитанникам преодолеть зажатость, неуверенность в себе и неясную речь, помочь им раскрыть свой внутренний потенциал и почувствовать творческую составляющую в любом деле.
Детям будут преподавать риторику и ораторское искусство, умение управлять своим голосом и держаться на людях, вокал, грамотную спонтанную речь и актерские приемы. Ведь данные навыки украсят любого человека, какую бы специальность для себя он ни выбрал.
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В этой творческой мастерской Федорова будет присутствовать не только как педагог на мастер-классах, но и как главный куратор. Благодаря большому багажу знаний модели и ее разноплановой деятельности, связям и опыту, подопечные смогут участвовать в крупнейших фестивалях и премиях, пробовать себя в работе с топовыми звездами и максимально проявлять свои способности во всех направлениях шоу-бизнеса, актерства, эстрады, кино и телевидения.
«Наша миссия — сформировать экосистему творческого образования детей в сфере сценических и медиаискусств. Основная задача — раскрыть таланты и сформировать в детях мастерство. Владея навыками работы на камеру, спонтанной грамотной речи, актерскими приемами, дети смогут в полной мере выражать себя и преображать друг друга и мир через творчество», — говорит Оксана Федорова.
«Секрет школы не только в качественном преподавании академических дисциплин, но и в полноценном, всестороннем раскрытии потенциала каждого ученика, в поддержке любого проявления таланта и способностей. Здесь каждый одаренный ученик сможет найти все ресурсы для проявления своего видения, индивидуальности и создавать по-настоящему уникальные и ценные произведения искусства».
Новая школа призвана помочь ребенку развить художественный вкус и чувство прекрасного, прокачать навыки самопрезентации и лидерские качества, научить работать в команде и управлять своими эмоциями.
Подробности — на сайте проекта.