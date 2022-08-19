«Самым жизнеутверждающим хитом русской поп-музыки»: Митя Фомин выступит на открытии Спартакиады-2022

20 августа в Москве в «Мегаспорте» состоится торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Начало – в 15:00.

Официальный партнер мероприятия, канал «Муз-ТВ» соберет целое созвездие артистов: Ларису Долину, Лолиту, Сергея Лазарева, Алсу, Bahh Tee&Turken, Хабиба, Зару, Люсю Чеботину и Митю Фомина.

В торжественный момент поднятия флага России Григорий Лепс исполнит гимн страны. Своим выступлением выделится и Дима Фомин.

«Музыкальную программу Спартакиады открою самым жизнеутверждающим хитом в истории русской поп-музыки — «Все будет хорошо», — поделился он. — В начале представления на сцене передо мной появятся очертания России, и мудрец предложит выбрать одну из восьми дорог. Каждая дорога ведет в особенное место, которое долгое время хранит великую силу. Какой путь для странствий я выберу и в какие края он приведет? Это и увидят зрители в зале и на телеэкранах».