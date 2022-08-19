«Самым жизнеутверждающим хитом русской поп-музыки»: Митя Фомин выступит на открытии Спартакиады-2022

В музыкальной программе спортивного мероприятия отметится множество звезд.
Митя Фомин

Митя Фомин. Фото: Global Look Press

20 августа в Москве в «Мегаспорте» состоится торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Начало – в 15:00.

Официальный партнер мероприятия, канал «Муз-ТВ» соберет целое созвездие артистов: Ларису Долину, Лолиту, Сергея Лазарева, Алсу, Bahh Tee&Turken, Хабиба, Зару, Люсю Чеботину и Митю Фомина.

В торжественный момент поднятия флага России Григорий Лепс исполнит гимн страны. Своим выступлением выделится и Дима Фомин.

«Музыкальную программу Спартакиады открою самым жизнеутверждающим хитом в истории русской поп-музыки — «Все будет хорошо», —  поделился он. — В начале представления на сцене передо мной появятся очертания России, и мудрец предложит выбрать одну из восьми дорог. Каждая дорога ведет в особенное место, которое долгое время хранит великую силу. Какой путь для странствий я выберу и в какие края он приведет? Это и увидят зрители в зале и на телеэкранах».

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Прямая трансляция открытия Спартакиады начнется в 15:00 на канале «Матч ТВ» и будет повторена в эфире «Муз-ТВ» в 22:00.

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