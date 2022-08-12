Под Петербургом открылся первый в России палеонтологический парк

12 августа в Ленинградской области открыли первый в России палеонтологический парк. Находится он в Кировском районе в поселке Путилово (Путиловский карьер).
Это музей под открытым небом, где гостей ждут не только экскурсии. Все желающие смогут собственноручно добыть коллекцию окаменелостей возрастом 470 миллионов лет.
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Как сообщает правительство региона, для удобства посетителей в парке оборудованы места отдыха, смотровая площадка и стенды с познавательной информацией. А также визит-центр, сувенирная лавка и пункт выдачи инвентаря палеонтологов.
Гости, которым повезет обнаружить ценную находку (панцирь трилобита, например), смогут тут же довести свой образец до качества музейного экспоната в специальной лаборатории, сотрудники которой помогут с очисткой и реставрацией окаменелости.