Под Петербургом открылся первый в России палеонтологический парк

12 августа в Ленинградской области открыли первый в России палеонтологический парк. Находится он в Кировском районе в поселке Путилово (Путиловский карьер).

Это музей под открытым небом, где гостей ждут не только экскурсии. Все желающие смогут собственноручно добыть коллекцию окаменелостей возрастом 470 миллионов лет.