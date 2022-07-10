Почувствуй себя князем: к северу от Москвы построят город времен Древней Руси

Под Великим Новгородом создадут этнопарк для семейного отдыха под названием «Легенды Севера».

Конкретное место - около деревни Шевелево. Там появится поселение Хольмгард, которое будет представлять собой собирательный образ древнего города.

«Его гости смогут своими глазами увидеть, как жили князья и викинги до появления новгородского княжества, погрузиться во времена Древней Руси. Для взрослых и детей предусмотрено множество активностей, в том числе ремесленные мастер-классы, тир, тематические шоу», - сообщает правительство региона.

Природа тоже станет неотъемлемой частью нового парка. В выбранном месте имеется красивое поле с перепадом высот на берегу реки в окружении леса. Организаторы проекта плотно работают с историками и реконструкторами, чтобы сделать Хольмгард максимально аутентичным.

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Этнопарк призван поддержать внутренний туризм. Правда, он будет полностью реализован только к 2027 году. Возле «древнего города» планируют организовать кэмпинг и глемпинг, ресторан, базу отдыха, экоферму и гостиницу. Инвестиции в проект превысят миллиард рублей.

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