Почувствовать себя героем фильма Алексея Балабанова можно будет на выставке в Петербурге

13 октября в Санкт-Петербурге откроется художественная выставка, приглашающая гостей в путешествие по миру режиссера Алексея Балабанова. На ней все фильмы режиссера – как вышедшие, так и не вышедшие – будут объединены в единую историю. Зрители узнают, как культовый постановщик снимал свои картины.

«На этой экспозиции не будет застывших декораций или безличных аннотаций. Зрители попадут внутрь многогранного и сложного произведения искусства. Сценография и драматургия позволят им «настроить оптику», почувствовать себя героями кинолент Алексея Балабанова. Вместе с художником мы пройдем сложный, но увлекательный путь: от первых режиссерских проб и экспериментов в кино до момента всенародного признания и успеха», - цитирует ТАСС автора идеи проекта и куратора выставки Татьяны Гетман.

Проводниками по выставке станут сыновья режиссера Петр и Федор Балабановы. Они познакомят посетителей с такими картинами мастера, как «Про уродов и людей», «Кочегар», «Морфий», «Мне не больно», а также покажут наброски и черновики незавершенных работ, в их числе «Камера обскура», «Сталкер», «Глиняная яма» и другие. Кульминацией экспозиции будет раздел, посвященный дилогии «Брат».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Выставка на территории пространства «Севкабель Порт» будет работать до 15 января 2023 года.