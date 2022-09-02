Отели и кафе Москвы подготовили скидки для клиентов ко Дню города

Ко Дню города Москвы (10-11 сентября) туристический сервис Russpass подготовил для гостей столицы скидки и бонусы в отелях и ресторанах. К акции присоединились более 40 заведений.

«В некоторых кафе и отелях акция будет действовать не только в праздничные выходные, а в течение полутора недель — с 8 по 17 сентября», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Список мест, где можно получить скидку и напиток в подарок, можно посмотреть здесь.