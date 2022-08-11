От «Москвы-Сити» до ВДНХ: ярких москвичей приглашают на Осенний велофестиваль

Масштабный заезд состоится 4 сентября.
Велофестиваль

Ну что, поехали? Фото: Global Look Press

В столице открылась регистрация на Московский осенний велофестиваль, который состоится 4 сентября. В этот раз темой заезда объявлена «Палитра осени», поэтому участникам советуют одеться ярко, но уютно.

Как сообщает сайт мэра Москвы, сбор участников начнется на Пресненской набережной в полдень, со стороны улицы Тестовской. Колонна стартует в 13:00. Велосипедисты проедут 29 километров от «Москвы-Сити» до ВДНХ по набережным Москвы-реки и Яузы. На старте и финише всех ждет активная программа.

Участие в мероприятии бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте столичного транспорта. Дети до 16 лет могут присоединиться к заезду только вместе со взрослыми.

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Добавим, что 21 мая в Москве прошел Весенний веловестиваль, 9 июля — Ночной велофестиваль, а после Осеннего еще состоится и Зимний — 4 декабря.

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