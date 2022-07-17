Новая выставка в Москве расскажет, как менялся город в течение десяти лет

С 1 по 21 августа в московском Манеже пройдет выставка «Город для каждого». Она представит посетителям амбициозные и важные градостроительные проекты столицы за последние десять лет.

«Гости смогут узнать, как меняются дороги, метро и транспорт, дома и офисы, детские площадки и спортивные кластеры, научные центры, больницы и музеи. И как в итоге вместе с городом меняется сам житель», - анонсировали организаторы.

В экспозиции можно будет увидеть 4D-аттракционы, интерактивные макеты и инсталляции, технологии дополненной реальности и виртуальной среды. Часть пространства оформят в виде набережной Москвы-реки с настоящей водой.

Кроме того, программа выставки представит посетителям, как интересно можно жить, работать, учиться и отдыхать в мегаполисе. Вход обещали сделать свободным.

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