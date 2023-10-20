Мужу понравится: в Москве открылась выставка, посвященная гаражам и их обитателям

Никак не можете вытащить мужа из дома для культурного досуга? Тогда это объявление для вас.

20 октября в Музее Москвы открылась выставка «Куплю гараж», посвященная гаражной культуре в СССР и России. Экспозиция демонстрирует, как заветные 18 квадратных метров личного пространства становились местом самовыражения.