Мужу понравится: в Москве открылась выставка, посвященная гаражам и их обитателям

Никак не можете вытащить мужа из дома для культурного досуга? Тогда это объявление для вас.
20 октября в Музее Москвы открылась выставка «Куплю гараж», посвященная гаражной культуре в СССР и России. Экспозиция демонстрирует, как заветные 18 квадратных метров личного пространства становились местом самовыражения.
Гости увидят «стратегический запас» домашних заготовок, старые детские игрушки и другие предметы быта, «витрину счастья» советского человека с элементами роскоши вроде телевизора.
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Отдельная зона посвящена теме загаражных пространств и формирующихся вокруг них «детских государств». Здесь посетители могут пройти по мини-лабиринту, имитирующему типовые советские гаражи и сараи, с подсказками о прошлом их визитеров.
Также на выставке представят культовые автомобили ВАЗ-2103, «Москвич-407», ЗАЗ-966 «Запорожец», ГАЗ-21 «Волгу» и многие другие. Экспозиция продлится до 10 марта 2024 года. В ее рамках пройдут фестивальные дни, посвященные гаражной культуре, лекции и кинопоказы.