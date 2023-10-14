Машков, Миронов, Безруков и другие известные актеры проведут в Москве встречи со зрителями

20 октября Школа-студия МХАТ отметит 80-летие. По этому поводу 14-го числа театральный вуз запустил масштабную деловую и образовательную программу «Школе-студии МХАТ-80. Семейный альбом».
В ее рамках в пространстве Нового Манежа пройдет более 20 мероприятий, в том числе выставка об истории школы, спектакли, мастер-классы и встречи с артистами. Известные выпускники актерского факультета выйдут к зрителям и поделятся воспоминаниями о своих студенческих годах, поговорят о профессии, театре и жизни.
15 октября состоится встреча с художественным руководителем Театра имени Пушкина, заслуженным артистом РФ Евгением Писаревым.
17 октября — с худруком Государственного театра наций, народным артистом РФ Евгением Мироновым.
18 октября — с директором Театра на Таганке, заслуженной артисткой РФ Ириной Апексимовой.
19 октября — с главным режиссером Российского академического Молодежного театра Мариной Брусникиной.
21 октября — с художественным руководителем Московского Губернского театра, народным артистом РФ Сергеем Безруковым.
22 октября — с художественным руководителем Московского театра Олега Табакова, народным артистом РФ Владимиром Машковым.
24 октября — с ректором Школы-студии МХАТ, заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким.
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Кроме того, готовы поделиться воспоминаниями о студенчестве и первых шагах на сцене Игорь Верник, Светлана Крючкова, Максим Матвеев, Марьяна Спивак, Никита Ефремов, Анна Чиповская, Артем Быстров, Сергей Щедрин и Александр Матросов.
Выставка и программа мероприятий завершатся 28 октября.
По материалам ТАСС.