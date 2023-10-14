Машков, Миронов, Безруков и другие известные актеры проведут в Москве встречи со зрителями

20 октября Школа-студия МХАТ отметит 80-летие. По этому поводу 14-го числа театральный вуз запустил масштабную деловую и образовательную программу «Школе-студии МХАТ-80. Семейный альбом».

В ее рамках в пространстве Нового Манежа пройдет более 20 мероприятий, в том числе выставка об истории школы, спектакли, мастер-классы и встречи с артистами. Известные выпускники актерского факультета выйдут к зрителям и поделятся воспоминаниями о своих студенческих годах, поговорят о профессии, театре и жизни.

15 октября состоится встреча с художественным руководителем Театра имени Пушкина, заслуженным артистом РФ Евгением Писаревым.

17 октября — с худруком Государственного театра наций, народным артистом РФ Евгением Мироновым.

18 октября — с директором Театра на Таганке, заслуженной артисткой РФ Ириной Апексимовой.

19 октября — с главным режиссером Российского академического Молодежного театра Мариной Брусникиной.

21 октября — с художественным руководителем Московского Губернского театра, народным артистом РФ Сергеем Безруковым.

22 октября — с художественным руководителем Московского театра Олега Табакова, народным артистом РФ Владимиром Машковым.

24 октября — с ректором Школы-студии МХАТ, заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким.

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