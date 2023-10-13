90 лет со дня рождения Марка Захарова: в Москве пройдет ретроспектива фильмов режиссера

13 октября исполняется 90 лет со дня рождения культового режиссера Марка Захарова. Музей кино на ВДНХ приглашает поклонников творчества мастера посетить ретроспективу его кинофильмов. Вход на показы бесплатный - по билетам в музей.

14 октября гости учреждении смогут посмотреть «Тот самый Мюнхгаузен» (1979) в 13:00, телевизионную версию спектакля «Швейк во Второй мировой войне» (1969) в 16:00 и «Дом, который построил Свифт» (1982) в 18:30.

15 октября пройдут показы картины «Формула любви» (1984) в 14:00 и «Убить дракона» (1988) в 16:00.

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Обозначенные показы пройдут при поддержке «Мосфильма».