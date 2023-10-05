Инне Чуриковой могло бы исполниться 80 лет: в октябре Москва будет украшена фотографиями актрисы

5 октября Народной артистке СССР Инне Чуриковой могло бы исполниться 80 лет. Актриса умерла 14 января 2023 года.

«Что в этот день можно сказать про этого замечательного человека и большую актрису? Скажу так: нет равной ей, нет равной этому чуду, которое состоялось в «Ленкоме» в присутствии этой прекрасной артистки. Мы вспоминаем ее самыми добрыми словами, с большой горечью, так как ее больше с нами нет», — поделился директор театра «Ленкома» Марк Варшавер с ТАСС.

Он добавил, что в этот день в здании театра будут стоять цветы — там, где есть портреты Чуриковой, и в посвященной ей мемориальной гримерной тоже. Утром коллектив поедет на Новодевичье кладбище, чтобы отдать дань любви и памяти на могиле звезды.

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Руководитель литературно-драматургической части «Ленкома» Ирина Горюнова отметила, что в конце октября на улицах и бульварах Москвы откроется выставка, посвященная Инне Чуриковой, на которой будут представлены архивные материалы театра. Среди них — фотографии фрагментов спектаклей и репетиций с участием актрисы.