Парк Горького приглашает полюбоваться осенними листьями на Воробьевых горах

С 23 сентября по 21 октября на Воробьевых горах пройдет главное экологическое событие этой осени — сезон «Любования осенними листьями». Старт мероприятию даст большой субботник.

«Поскольку для природного заказника важно, чтобы листва оставалась на тропинках и земле нетронутой, собирать предстоит только мусор. В субботнике примут участие сотрудники парка, волонтеры и желающие, а также студенты Российского университета дружбы народов», — сообщили в пресс-службе московского парка Горького.

В рамках сезона «Любования осенними листьями» каждую субботу будут проходить экскурсии по Воробьевым горам в компании биолога Надежды Чистяковой. Посетители будут гулять по осеннему лесу, говорить об опадающей листве, ее роли для лесных экосистем, ворошить опад и знакомиться с его обитателями.

Гостям разрешается собирать и засушивать осенние листья, чтобы на последующих мастер-классах превратить их в произведения искусства. Экскурсии будут стартовать от выхода № 2 станции метро «Воробьевы горы».