Парк Горького приглашает полюбоваться осенними листьями на Воробьевых горах

С 23 сентября по 21 октября на Воробьевых горах пройдет главное экологическое событие этой осени — сезон «Любования осенними листьями». Старт мероприятию даст большой субботник.
«Поскольку для природного заказника важно, чтобы листва оставалась на тропинках и земле нетронутой, собирать предстоит только мусор. В субботнике примут участие сотрудники парка, волонтеры и желающие, а также студенты Российского университета дружбы народов», — сообщили в пресс-службе московского парка Горького.
В рамках сезона «Любования осенними листьями» каждую субботу будут проходить экскурсии по Воробьевым горам в компании биолога Надежды Чистяковой. Посетители будут гулять по осеннему лесу, говорить об опадающей листве, ее роли для лесных экосистем, ворошить опад и знакомиться с его обитателями.
Гостям разрешается собирать и засушивать осенние листья, чтобы на последующих мастер-классах превратить их в произведения искусства. Экскурсии будут стартовать от выхода № 2 станции метро «Воробьевы горы».
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Мастер-классы будет проводить по субботам в экодомиках «Зеленая школа»:
- 23 сентября в 14:00, после субботника пройдут занятия по изготовлению короны (5+), мобиля (12+) и панно (6+) из осенних листьев;
- 30 сентября — мастер-класс «Силуэт из осенних листьев», на котором также можно создать пейзажи из листвы и панно из картона;
- 7 октября — мастер-класс «Отпечатки осени» — декорирование сумки-шопера в технике «отпечаток» при помощи краски и осенних листьев (18+) и создания панно с отпечатками осенних листьев при помощи краски на бумаге (6+);
- 14 октября — мастер-класс «Закладка из гербария» — создание закладки для книг при помощи ламинирования осенних листьев;
- 21 октября — мастер-класс «Принт на футболке» при помощи осенних листьев (18+).