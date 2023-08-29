Басков, Кока, Зиверт, Бузова и другие звезды споют для детей в Кремле перед 1 Сентября

В последний день лета — 31 августа 2023 года — в Государственном кремлевском дворце пройдет юбилейная праздничная программа, приуроченная к началу учебного года.

Светлый и масштабный концерт «День знаний со звездами в Кремле» уже пятый год подряд проводится Школой эстрадного искусства Юрия Гончара при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. И каждый раз это незабываемый праздник для детей и взрослых: веселый, зажигательный и танцевальный.

По традиции, на главную сцену страны выходят лучшие российские артисты, делятся своими школьными воспоминаниями, передают пожелания ученикам и учителям, а также дарят свои самые яркие выступления.

В юбилейном году учеников, учителей, а также всех родителей с Днем знаний поздравят Zivert, Николай Басков, Клава Кока, Лариса Долина, SHAMAN, Пелагея, Лев Лещенко, Ольга Бузова, Хабиб, Наташа Королева, Ваня Дмитриенко, Александр Буйнов, Александр Панайотов, Люся Чеботина, Amirchik, Диана Гурцкая, группа «Новые самоцветы», Стас Пьеха, Вера Алдонина, Глеб Матвейчук, Лиза Долженкова, Родион Газманов, Александр Еловских, Шоу-балет «Тодес», эстрадный хор Юрия Гончара и другие артисты.

Ведущие концерта: Екатерина Гусева и Александр Олешко.

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В этом году в концерте «День знаний» наряду со звездами на сцену Кремля выйдут талантливые дети — победители всероссийского детско-юношеского музыкального марафона «МузЛето». Ребята, а их будет не менее 180 человек, получат шанс заявить о своем таланте на широкую аудиторию с плавной концертной площадки страны.

Праздничное шоу будет транслироваться на одном из федеральных телеканалов. Каждый ученик страны и все зрители смогут отметить яркое событие с любимыми певцами.

«День знаний со звездами в Кремле» — это не только незабываемый ежегодный музыкальный праздник, но и прекрасное место встречи и общения для подрастающего поколения и их близких. Гостями концерта станут дети из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей̆, семьи из ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Начало концерта — 31 августа в 19:00.

Помимо праздничной программы, организаторы приготовят для зрителей много сюрпризов: мастер-классы, анимационные программы, общение с героями любимых мультфильмов, игры, конкурсы, розыгрыши ценных призов и красочные фотозоны. Начало интерактивной программы для зрителей в фойе ГКД — в 17:30.