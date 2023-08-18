День любви: в Москве звезды поздравят молодоженов и ветеранов супружеской жизни

23 августа в Гостином Дворе столицы в рамках Московского урбанистического форума решили провести День любви. Сотрудники городских загсов вместе с известными артистами устроят для зарегистрированных на мероприятие пар особые церемонии бракосочетания.

Пять залов форума украсят в фирменном стиле загсов Москвы — розовыми и бордовыми оттенками. Все церемонии пройдут под живую музыку в исполнении струнного трио. Каждая пара сможет пригласить на свою свадьбу неограниченное количество гостей.

А еще для молодоженов подготовят индивидуальный герб семьи, который нейросеть сгенерирует на основе десяти самых важных, по мнению пары, семейных ценностей. Во время бракосочетания он будет отображаться на экранах.

Поздравлять брачующихся в красивую дату будут группа «Марсель», Юлианна Караулова, рэпер ST, певец Chris Yank, Анна Семенович и Катерина Шпица.

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Церемонии пройдут с 10 до 17 часов. Специально для молодоженов и их гостей будут подготовлены фирменные браслеты с назначенным временем регистрации. А вторая половина тематического дня объединит все влюбленные пары в групповом исполнении вальса. После желающие смогут принять участие в танцевальном мастер-классе известного хореографа Евгения Папунаишвили.

А вечером на большой сцене зала «Москва» будут поздравлять юбиляров супружеской жизни, которые прожили в браке 15 и более лет. На концерте выступят Зара, Денис Клявер, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. На танцевальном мастер-классе и праздничном концерте смогут побывать все посетители форума без регистрации. Вход туда будет свободным.

По материалам сайта мэра Москвы