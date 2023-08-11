На берегу Москвы-реки у Воробьевых гор появится летний бассейн

Первый бассейн с подогревом воды будет расположен на набережной на Воробьевых горах. Уже осенью 2023 года ее будут реконструировать: там оборудуют зоны для прогулок и катания на велосипедах.

«Набережная, которая раньше была одна из самых популярных, в последние годы была практически закрыта. Не потому что мы ее не хотели делать, а потому что там стройка велась большого спортивного кластера, там просто подойти было невозможно», — рассказал Собянин на встрече с жителями ЗАО Москвы. «Сейчас она закончилась, и осенью мы сделаем там первоклассную набережную: променад наверху от эскалаторной галереи до смотровой площадки, внизу два яруса сделаем набережной, велосипедные дорожки и пешеходные. В общем, будет очень хорошо».

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Второй бассейн под открытым небом появится на берегу Москвы-реки в районе Нескучного сада или Парка Горького.