На берегу Москвы-реки у Воробьевых гор появится летний бассейн

В блоге мэра российской столицы Сергея Собянина появилась информация о том, что на берегу Москвы-реки появятся два летних бассейна, где горожане смогут отдохнуть во время жары.
Первый бассейн с подогревом воды будет расположен на набережной на Воробьевых горах. Уже осенью 2023 года ее будут реконструировать: там оборудуют зоны для прогулок и катания на велосипедах.
«Набережная, которая раньше была одна из самых популярных, в последние годы была практически закрыта. Не потому что мы ее не хотели делать, а потому что там стройка велась большого спортивного кластера, там просто подойти было невозможно», — рассказал Собянин на встрече с жителями ЗАО Москвы.
«Сейчас она закончилась, и осенью мы сделаем там первоклассную набережную: променад наверху от эскалаторной галереи до смотровой площадки, внизу два яруса сделаем набережной, велосипедные дорожки и пешеходные. В общем, будет очень хорошо».
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Второй бассейн под открытым небом появится на берегу Москвы-реки в районе Нескучного сада или Парка Горького.