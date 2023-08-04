«Путешествие в страну знаний»: в Москве стартуют фестиваль и ярмарка подготовки к школе

С 5 августа по 10 сентября в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве пройдут фестиваль «Путешествие в страну знаний» и ярмарка, приуроченная к подготовке к школе.

Главный атриум ЦДМ впервые украшен масштабными арт-объектами в форме книг. Под куполом появились подвесные декорации — гигантские корабли из учебников. Дополняют подвесные композиции фигуры в виде зверей на качелях.

Гостей ярмарки ждут большой ассортимент школьных товаров и обширная культурная программа: творческие мастер-классы, интерактивные спектакли, открытые встречи с детскими писателями, тематические экскурсии и фотозоны.