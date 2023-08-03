5 самых интересных маршрутов для путешествий по России

Если вы живете не в Москве – можно для начала приехать на несколько дней туда, чтобы посмотреть самые интересные места столицы. А уже из Москвы потом выбрать одно из нескольких самых популярных направлений.

Карелия. Чтобы попасть в этот удивительный край, нужно доехать до Санкт-Петербурга, а оттуда – 9 часов на машине до Белозерска и 7 часов – до Петрозаводска. После этого марш-броска можно не торопясь осматривать красоты природы, каких нет больше нигде.

Купеческое кольцо. Нужно добраться до Калуги, там переночевать, а утром можно ехать в Перемышль, Козельск, Одоев и другие старинные русские города – каждый из них прекрасен по-своему. Конечной точкой пути станет легендарная Тула.

Поволжье. Из Москвы ваш путь проляжет в город Владимир, затем вас ждет Нижний Новгород, где вы с удовольствием сможете провести пару дней, гуляя по улицам и осматривая достопримечательности. Не менее интересна Казань, после нее стоит задержаться в Ульяновске и Самаре, а возвращаться лучше через Пензу и Рязань.

Краснодарский край. Ехать до Краснодара из Москвы предстоит 16 часов, по пути можно остановиться в Ростове-на-Дону или Воронеже. Добравшись до Краснодара, вам останется только выбрать тур по курортным городам Черноморского и Азовского побережья – Тамань, Анапа, Геленджик подарят отличный пляжный отдых.

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Алтай. В Новосибирск можно добраться самолетом или поездом, а затем можно продолжить путешествие на машине. Рядом с Горно-Алтайском туристы осматривают Тавдинские пещеры, Семинский перевал, гору Чертов Палец и прочие местные красоты. По материалам телеканала «360».