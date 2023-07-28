Московский зоопарк приглашает отметить «День рождения панды»

30 июля в Московском зоопарке пройдет праздник — «День рождения панды». В этот день с 11:00 до 13:30 возле вольера с пандами появятся праздничные точки активности, которые можно будет найти по красным китайским фонарикам.

Около вольера японских журавлей будет организована «Школа журавля», где все желающие смогут разучить «Зарядку с веерами» и «Танец маленьких журавлей». На круге катания будет организована площадка «Мастерим и играем», где можно будет научиться делать и раскрашивать бумажные фигурки карпов кои.

Также на площадке «Мастерим и играем» пройдут игры «Накорми журавля» (достать из миски щипцами игрушечных лягушек и перенести их в болотце с журавлем) и «Поймай хвост дракона» (участники выстраиваются длинной цепочкой, стоящим спереди выдается голова дракона, и они должны будут попробовать поймать стоящих сзади, а те попытаются от них ускользнуть).

Перед домом птиц, на арт-площадке «Рисуй как панда», все желающие смогут нарисовать животных под руководством опытных педагогов. А рядом с вольером панд посетителей зоопарка ждет познавательная викторина «Что вы знаете о…» с каверзными вопросами и заданиями про животных Китая.