Как поймать молнию: в Москве целый месяц будут показывать зрелищное «Тесла-шоу»

Ежедневно с 1 августа по 10 сентября в московском спорткомплексе «Лужники» будет проходить зрелищная научно-развлекательная программа для детей и взрослых «Тесла-шоу». Его посетители увидят, как возникает молния, узнают, откуда берутся плазменные шары, и смогут зажечь разноцветные лампы без проводов.

Зрителям объяснят принцип работы разрядов, сгенерированных катушкой Тесла. Они представляют собой явление, которое можно наблюдать в природе во время грозы. Но в отличие от грозовой, молния на «Тесла-шоу» безопасна, так как для ее создания используется ток высокой частоты. Это электричество можно ловить с помощью специальной перчатки и управлять им при помощи музыки.

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