Самое время задуматься о здоровье: в Москве откроется музей вредных привычек

С 1 августа по 10 сентября в столице в рамках Московского урбанистического форума будет работать музей вредных привычек. Проект заместится на одной из площадок Гостиного двора.

Выставленные на показ арт-объекты продемонстрируют, как алкоголь, курение, неправильное питание, стресс и малоподвижный образ жизни влияют на здоровье человека. Тематические инсталляции помогут посетителям задуматься о вредных привычках, которые часто становятся причиной самых разных заболеваний.

Организаторы также готовят иммерсивное пространство, которое позволит гостю оказаться внутри организма человека с вредными привычками. Зрители увидят, что происходит с внутренними органами, если не отказывать себе в мимолетных удовольствиях.

Там же откроется симуляционный центр, где можно будет попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи, увидеть современную операционную с хирургическим оборудованием, научиться делать уколы, ставить капельницы или проводить сердечно-легочную реанимацию.