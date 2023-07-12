Что мы знаем о любви: в Петербурге открылась мультимедийная выставка Love&Noise

7 июля в питерском «Севкабель Порту» открылась новая мультимедийная выставка Love&Noise, посвященная любви. Экспозиция состоит из шести инсталляций, предлагающих задуматься о разных сторонах любви и рефлексировать на самую объединяющую людей тему.
Зона «Монумент» рассказывает о встрече с чувством любви — большим и непонятным, вдохновляющим и вызывающим трепет. Здесь представлена композиция, которая меняет свою форму от огромной надувной скульптуры до лоскутка ткани.
Инсталляция «Шаги» — это промежуточная зона, каждый шаг в которой кажется неочевидным и не совсем надежным. Здесь посредством света, лазеров и дымовой завесы отображены переживания о том, что еще не случилось.
В зоне «Стена» зритель погружается в трансформирующееся пространство, все стены которого подвижны и нематериальны. Эта зона говорит о том, что, когда мы влюблены, каждая преграда кажется не такой уж значительной.
Место под названием «Когда и зачем» позволяет наконец-то задать себе накопившиеся вопросы и обрести состояние гармонии. Благодаря 52 LED-барам и волшебному звуку.
В зоне «Чудики» можно отпустить себя и ощутить беспричинную радость, растворившись в мохнатых скульптурах и видеопроекциях.
Завершающая маршрут инсталляция «Любовь» — это то, что мы точно знаем о любви. Что она способна нести гармонию: мы спокойны, когда по-настоящему любим и когда нас любят в ответ.
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Все инсталляции, представленные на выставке, созданы специально для нее студией dreamlaser и не были показаны ранее. Экспозиция продлится до 24 сентября. Билеты можно приобрести здесь.