Что мы знаем о любви: в Петербурге открылась мультимедийная выставка Love&Noise

7 июля в питерском «Севкабель Порту» открылась новая мультимедийная выставка Love&Noise, посвященная любви. Экспозиция состоит из шести инсталляций, предлагающих задуматься о разных сторонах любви и рефлексировать на самую объединяющую людей тему.

Зона «Монумент» рассказывает о встрече с чувством любви — большим и непонятным, вдохновляющим и вызывающим трепет. Здесь представлена композиция, которая меняет свою форму от огромной надувной скульптуры до лоскутка ткани.

Инсталляция «Шаги» — это промежуточная зона, каждый шаг в которой кажется неочевидным и не совсем надежным. Здесь посредством света, лазеров и дымовой завесы отображены переживания о том, что еще не случилось.

В зоне «Стена» зритель погружается в трансформирующееся пространство, все стены которого подвижны и нематериальны. Эта зона говорит о том, что, когда мы влюблены, каждая преграда кажется не такой уж значительной.