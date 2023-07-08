Почти без экспонатов: в Москве появится масштабный «Музей света»

В столице, в районе ВДХН, рядом с колесом обозрения «Солнце Москвы» появится «Музей света». Это будет пространство общей площадью в 4000 квадратных метров с иммерсивными выставочными залами, которые раскроют понятие «свет» с разных сторон: какой он в науке, в сфере технологий, в истории, культуре, религии и искусстве.

«Маршрут гостей «Музея света» будет сильно отличаться от классических галерей и привычных пользователю экспозиций. В пространстве не будет витрин и практически не будет экспонатов, а основное знакомство со светом будет происходить через иммерсивный опыт зрителя с окружающей средой и эмоционально-образную передачу информации, которая предполагает полное вовлечение в происходящее», - сообщает организатор проекта, компания МТС.

Проект познавательного аттракциона разрабатывался три года. Кроме выставочного пространства, предполагающего часовую прогулку, в новом музее появится лаборатория, в которой гости смогут понаблюдать за увлекательными экспериментами и на собственном опыте изучить свет как физическое явление.

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Открытие «Музея света» запланировано на конец 2023 — начало 2024 года.