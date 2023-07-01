Лето на воде: на ВДНХ появилась станция для занятий сапбордингом

В Москве на ВДНХ, а конкретно на Садовом пруду в парке «Останкино» открылась станция сапбординга «Порт». В этой точке можно арендовать сап-доску, весла и гидрокостюм, научиться азам катания на воде, а также принять участие в утренних тренировках и занятиях йогой.

Организаторы отмечают, что катание на доске с веслом подходят и взрослым, и детям - это прекрасный способ провести время со своей семьей или друзьями, отметить день рождения или просто разнообразить прогулку по ВДНХ.

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Сапбординг хорошо развивает все группы мышц, в особенности плечи, руки и пресс, а также способствует улучшению координации, чувства баланса и выносливости. Ну и конечно, катание на воде гарантирует массу новых позитивных эмоций и множество красивых фотографий.

Помимо сап-досок в «Порту» можно взять в аренду лодку или катамаран. Станция работает ежедневно с 11 до 21 часов. Пенсионерам, инвалидам I и II группы и студентам предоставляются льготы. Подробности – на сайте ВДНХ.