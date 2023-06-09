Пересильд тоже считается: в Москве откроется выставка, посвященная женщинам-космонавтам

16 июня в Музее космонавтики в Москве откроется выставка «У них под каблучками - звезды!», приуроченная к 60-летию полета первой женщины в космос.

Как рассказали организаторы, экспозиция представит не только историю полета Валентины Терешковой, но и расскажет о других пяти советских и российских женщинах, которые смогли взглянуть на Землю с космической орбиты: Светлане Савицкой, Елене Кондаковой, Елене Серовой, Анне Кикиной и Юлии Пересильд.

Гости выставки увидят детали космической подготовки женщин к полету, знаковые моменты на Земле и в космосе, узнают про неповторимые космические рекорды, которые поставила каждая из космонавтов.

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Среди экспонатов будут представлены личные вещи и знаковые артефакты: художественная кукла «Легендарная «Чайка», изображающая Терешкову, универсальный ручной инструмент Савицкой для резки, сварки, пайки металла в открытом космосе, игрушка «Галчонок», которую использовала Пересильд в качестве индикатора невесомости, именные комбинезоны женщин-космонавтов.

Выставка будет работать до 17 декабря 2023 года, сообщает ТАСС.