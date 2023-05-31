В Петербурге объявили программу международного кинофестиваля «Пример интонации»

1–4 июня в Санкт-Петербурге («Севкабель порт») пройдет международный кинофестиваль «Пример интонации».

В основную программу смотра вошли следующие премьеры:

«Сказка», Александр Сокуров*, 2022;

«Копенгагена не существует», Мартин Сковбьерг, 2023;

«Клетка ищет птицу», Малика Мусаева*, 2023;

«Снегирь», Борис Хлебников*, 2023;

«Один маленький ночной секрет», Наталия Мещанинова*, 2023;

«Дом удовольствий», Анисса Боннфон, 2022;

«Боги Мексики», Хельмут Досантос, 2022;

«Наследие», Роман Михайлов*, 2023;

«Белый список», Алиса Хазанова*, 2023;

«Узлы», Олег Хамоков*, 2023;

«Русские сны», Антон Елисеев*, 2023;

«Revival 69: Возвращение легенды», Рон Чэпман, 2022.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В параллельную программу вошли показы и обсуждения короткометражных, игровых и документальных фильмов мастерской Александра Сокурова, фонда «Пример интонации» и его друзей, в частности, фестиваля короткометражного кино «Святая Анна».

Там же пройдут мероприятия образовательной программы, которая подготовлена совместно со специалистами «Школы искусств и креативных индустрий», и открытая запись подкаста кинодистрибьюторов A-One и специалистов кинотеатра «Аврора». Главные герои лектория — продюсер Павел Смирнов, режиссер Алиса Ерохина, поэтесса Галина Рымбу, киновед Дарья Горбач.

События параллельной и образовательной программы бесплатные.

Полная программа фестиваля и билеты доступны на сайте «Севкабель порта».

* Режиссер представит фильм и обсудит со зрителями после показа.